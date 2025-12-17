Курс доллара к 2042 году может вырасти до 133,1 рубля

В 2026 году среднегодовой курс американской валюты должен составить 92,2 рубля, следует из материалов к официальному Бюджетному прогнозу РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Курс доллара США может вырасти в ближайшие 17 лет до более 133 рублей. Об этом говорится в материалах к официальному Бюджетному прогнозу РФ до 2042 года, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2026 году среднегодовой курс американской валюты должен составить 92,2 рубля, в 2030 году - 104,9 рубля, спустя еще шесть лет - 118 рублей, а в 2042 году - 133,1 рубля. Ранее сообщалось, что на 2025 год среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 86,1 рублей.

По словам старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, долгосрочные прогнозы валютного курса часто строятся на основе разницы в инфляции и процентных ставок, ожидаемых в стране и странах - торговых партнерах.

При этом эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Михаил Зельцер отмечает, что ослабление рубля к 2042 году на 66%, или около 4% среднегодовых напоминает долгосрочный таргет властей по инфляции, отсюда и расчетный курс на будущее. "Правда, прогнозы могут изменяться на основе изменчивой внешней и внутренней среды. Особенно такие долгосрочные. Например, лишь единицы в начале 2025 года прогнозировали текущий курс и обвал доллара на 25%", - подчеркнул эксперт.

Также, по словам главы аналитического департамента "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, на рубль будет влиять внешняя геополитическая и экономическая обстановка, отношения России со странами мира, конъюнктура на сырьевых рынках, параметры денежно-кредитной политики, темпы роста ВВП, торговый баланс, счет текущих операций и т. д.

Что касается ослабления рубля в 2026 году, то оно, по словам Ващелюк, может быть связано со снижением цен на нефть, активизацией импорта, снижением процентных ставок, но также во многом будет зависеть от геополитической ситуации.