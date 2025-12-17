Доходная часть бюджета Приморья в 2026 году увеличится на 9,7 млрд рублей

Размер дефицита составит 35,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Доходы краевого бюджета Приморского края в 2026 году увеличатся на 9,7 млрд рублей и составят 255,8 млрд рублей по результатам корректировки бюджета на будущий год. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"С учетом вносимых изменений параметры бюджета Приморья в 2026 году будут выглядеть следующим образом. Доходы краевого бюджета увеличатся на сумму 9,7 млрд рублей и составят 255,8 млрд рублей. Расходы увеличатся на сумму 13,3 млрд рублей и составят 291,1 млрд рублей. Размер дефицита составит 35,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства края добавили, что из выделенных целевых федеральных средств 7,9 млрд рублей направили министерству профессионального образования и занятости, в том числе на создание инновационного научно-технологического центра "Русский" и на 12 современных мастерских в приморских колледжах.

В правительстве также уточнили, что средства казначейского инфраструктурного кредита в 2026 году будут направлены на объекты энергетики, развитие газоснабжения, обеспечение населения доступным жильем и качественными услугами ЖКХ.

Депутаты приняли поправки в краевой бюджет на ближайшую трехлетку сразу в двух чтениях.