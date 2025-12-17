Ozon: спрос россиян на аксессуары для умного дома вырос в 24 раза

В 2025 году году жители страны стали чаще интересоваться высокотехнологичными подарками, которые помогают получить новые впечатления, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Продажи аксессуаров для умного дома выросли в 24 раза на маркетплейсе Ozon за первые две недели декабря 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По данным Ozon, за две недели декабря увеличился штучный спрос на персонализированные подарки, технику, товары для красоты и творчества. <…> Лидером продаж в сегменте электроники стали аксессуары для умного дома с ростом в 24 раза", - сказано в сообщении.

По словам аналитиков, в 2025 году году россияне стали чаще интересоваться высокотехнологичными подарками, которые помогают получить новые впечатления. Так, популярность на маркетплейсе набирают гаджеты для расслабления: электромассажеры для глаз и лица выросли по продажам в 5,5 раза, фен-щетки - более чем в 2 раза год к году. Популярностью пользуются и устройства для творчества: спрос на компактные фотокамеры вырос в 2 раза.

В сегменте красоты популярностью пользовались парфюмы. Продажи мужских ароматов выросли в 4,2 раза, а женских в 3,3 раза. Спрос на подарочные наборы косметики вырос в почти в 2 раза.

В пресс-службе также отметили, что клиенты маркетплейса активно интересуются нишевыми товарами для творчества. Спрос на предметы для создания игрушек и украшений подскочил в 2,2 раза, на оборудование для ювелирного дела - почти в 2 раза, а на сувенирную продукцию по собственному дизайну - в 6,7 раза. Высоким оказался интерес россиян к детским игрушкам. Внимание привлекли радиоуправляемые модели: их заказывали в 2,5 раза чаще. Крайне популярными стали аксессуары для кукол - рост в 3,7 раз, а также куклы для причесок и макияжа - рост продаж более чем в 2,5 раза. Существенно вырос интерес к конструкторам: спрос на керамические наборы увеличился более, чем в 2 раза.

Россияне стали чаще заказывать съедобные презенты. Продажи кондитерских изделий в Ozon fresh за две недели декабря выросли почти в 1,5 раза год к году. Спросом у клиентов пользовались сюрприз-боксы (рост в 32 раза), фигурный шоколад (рост почти в 6 раз) и шоколадная паста (рост в 1,8 раз), говорится в сообщении.