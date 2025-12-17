В ВТБ рассказали о выгоде для бизнеса от перехода на автоУСН

Прямой доход от перехода предприятия на автоматизированную упрощенную систему налогообложения может достигать 790 тыс. рублей в год, сообщили в пресс-службе банка

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прямая финансовая выгода от перехода предприятия на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН) может достигать 790 тыс. рублей в год. При этом наибольшую выгоду в 2025 году получают компании с годовым оборотом до 5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения - специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Эксперимент по внедрению автоУСН начался в июле 2022 года, действует до конца 2027 года.

"По оценке банка, прямая финансовая выгода от перехода на автоУСН для предприятия может составлять до 790 тыс. рублей в год, - указали в пресс-службе. - Такой эффект достигается за счет освобождения от уплаты страховых взносов, возможности работать без НДС при соблюдении лимита дохода в 60 млн рублей в год, а также автоматизации налогового учета, которая позволяет оцифровать процессы или даже отказаться от содержания штатного бухгалтера. По расчетам ВТБ, наибольшую выгоду в 2025 году получают предприятия с годовым оборотом до 5 млн рублей".

При этом в банке фиксируют рост интереса бизнеса к автоУСН. Так, с начала года количество клиентов малого бизнеса ВТБ, выбравших такую систему налогообложения, выросло втрое. Большинство из них работают в розничной торговле или сфере услуг.

"АвтоУСН набирает популярность среди предпринимателей как удобный и эффективный инструмент налогового администрирования. Расширяющаяся география эксперимента открывает новые перспективы для развития малого бизнеса по всей стране. Наш анализ показывает, что автоУСН также приносит бизнесу ощутимую финансовую выгоду от снижения фискальной нагрузки и затрат на ведение бухгалтерии", - прокомментировал итоги года руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.