На "Госуслугах" появится специальный раздел для недропользователей

При этом цифровое взаимодействие с Роснедрами уже возможно

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Специальный раздел для недропользователей планируется создать на портале госуслуг, там будет размещена информация о лицензиях на полезные ископаемые, ссылки на получение услуг Роснедр и дополнительная информация, сообщили ТАСС в Роснедрах.

Сейчас онлайн можно подать заявки в Роснедра по лицензированию, в том числе на право пользования недрами, внесение изменений в лицензии и их переоформление, приостановление и досрочное прекращение, а также на проведение госэкспертизы запасов и экспертизы проектов геологического изучения недр, согласование технических проектов разработки месторождений, предоставление геологической информации. Кроме того, можно согласовать строительство на земельных участках, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых, внести изменения в разрешение на строительство объектов, получить разрешение на их ввод в эксплуатацию.

В 2025 году на "Госуслугах" стало возможным обратиться в Роснедра с заявкой на проведение госэкспертизы запасов и согласование технического проекта разработки месторождения углеводородов. При этом если раньше по этим услугам необходимо было подать в один день два разных заявления, то теперь заявителям нужно заполнить одну форму для получения двух услуг. "Кроме того, к концу года планируется реализовать на портале госуслуг возможность подачи заявлений на отнесение запасов полезных ископаемых к кондиционным или некондиционным, на определение нормативов содержания полезных ископаемых в отходах недропользования. Более того, для недропользователей на "Госуслугах" планируется реализация специального раздела, где будет размещена информация о лицензиях, а также ссылки на получение услуг Роснедр, дополнительная информация", - отметили в Роснедрах.

Однако полностью оформить весь цикл - от открытия до разработки месторождения - через "Госуслуги" пока не получится, так как требуется взаимодействие и с другими ведомствами, включая Ростехнадзор, Росприроднадзор, органы власти субъектов РФ и муниципалитеты.

"В настоящее время получение услуг различных ведомств на единой платформе не реализовано ввиду разнородности таких услуг и различных требований к представляемым документам, при этом ввиду перехода к проектированию услуг в формате "жизненных ситуаций", предусмотренного поручениями правительства РФ, создание "единого окна", например, в виде страницы - лендинга на "Госуслугах" со ссылками на получение услуг - для взаимодействия с органами власти, уполномоченными в сфере недропользования, представляется целесообразным", - рассказали в Роснедрах.

При этом цифровое взаимодействие с Роснедрами - от подачи заявки на право пользования недрами до оформления актов о ликвидации или консервации объектов - уже возможно через личный кабинет недропользователя и на "Госуслугах".