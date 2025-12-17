"О’Кей": 7 из 10 россиян предпочитают салат оливье с колбасой

Альтернативные варианты с курицей, креветками или говядиной выбирают лишь 18%, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Около 70% опрошенных россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой. Остальные добавляют в новогоднее блюдо курицу, говядину или даже креветки. Об этом сказано в исследовании сети гипермаркетов "О’Кей" (текст есть у ТАСС).

"Главным салатом новогоднего стола остается оливье. Так, 72% опрошенных россиян предпочитают готовить его по традиционному рецепту и не хотят отказываться от добавления вареной колбасы. Альтернативные варианты с курицей, креветками или говядиной выбирают лишь 18%", - говорится в исследовании.

По данным опроса, россияне не представляют новогоднюю корзину без зеленого горошка, корнишонов, вареной колбасы, майонеза, селедки и крабовых палочек. Эти продукты ассоциируются у респондентов с праздничным столом и формируют основу меню из года в год. В этот список также входят курица и утка - именно птицу чаще всего выбирают в качестве основного горячего блюда.

Более трети (34%) опрошенных россиян не хотят проводить много времени у плиты в предновогодние дни. Эту тенденцию подтверждают и данные аналитиков "О’Кей". Так, с начала декабря продажи готовых ингредиентов для салатов выросли на 30% - покупатели выбирают очищенную свеклу и картофель в вакуумной упаковке, а также фасованную морковь. Кроме того, спрос на сельдь в формате филе и нарезки увеличился на 15% по сравнению с декабрем 2024 года. Треть респондентов также подчеркивают, что для приготовления селедки под шубой покупают филе кусочками, чтобы сэкономить время, сказано в тексте.

В то же время растет интерес к готовой еде. К середине декабря продажи готовых закусок и запеченной птицы увеличились на 15%, при этом салаты формируют около 40% продаж в категории готовой еды. Под конец 2025 года аналитики отмечают рост спроса на традиционные новогодние блюда: салат оливье (+34%), винегрет (+23%), "мимозу" с горбушей (+21%) и селедку под шубой (+17%), говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов.