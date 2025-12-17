На Петербургской бирже будет торговаться серебро

Сроки заключения первых сделок зависят от участников рынка и не могут быть определены

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Серебро будет торговаться на Петербургской бирже в секции "Металлы и сплавы", сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"Действительно, по инициативе участников торгов в спецификацию биржевого товара внесено серебро. Серебро также является драгоценным металлом, будет торговаться в действующем сегменте секции, поэтому отдельной церемонии запуска торгов для него не планируется", - рассказали там.

Сроки заключения первых сделок зависят от участников рынка и не могут быть определены, добавили в пресс-службе биржи.

Там отметили, что Петербургская биржа намерена развивать сегмент "Драгоценные металлы" секции "Металлы и сплавы" и готова предложить услуги биржевой инфраструктуры участникам рынка различных драгметаллов.

Торги физическим золотом в слитках стартовали на Петербургской бирже 20 октября, первой сделкой стала продажа 1 кг золота за 11,035 млн рублей.