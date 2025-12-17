Предприятия ОЭЗ "Оренбуржье" предложат в 2026 году более 2,8 тыс. вакансий

До 2030 года создадут в общей сложности не менее 16 тыс. рабочих мест, отметил губернатор Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Предприятия-резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" намерены создать в 2026 году более 2,8 тыс. рабочих мест, сообщил ТАСС губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"В 2026 году будут созданы новые рабочие места, новыми предприятиями-резидентами будет открыто более 2,8 тыс. вакансий", - сообщил он.

По данным региональных властей, на действующих предприятиях ОЭЗ "Оренбуржье" создано более 1,5 тысячи рабочих мест. Это инженеры, специалисты производства, логисты, технологи и представители рабочих специальностей. Число резидентов ОЭЗ составляет 23 компании, из которых 15 - производственные предприятия. В 2026 году список резидентов планируется расширить, а также запустить создающиеся в настоящее время компании.

"До 2030 года резиденты ОЭЗ "Оренбуржье" создадут в общей сложности не менее 16 тыс. рабочих мест", - отметил губернатор.

Особая экономическая зона "Оренбуржье" создана постановлением Правительства РФ на территории Оренбурга и Орска осенью 2021 года. Налоговые льготы и подключение к сетям помогают инвесторам экономить почти треть расходов на запуск нового производства. В первый год работы статус резидентов получили четыре компании. В 2023 году их число увеличилось на девять предприятий. До конца 2025 года планируется принять решение о включении в число резидентов еще двух фирм. Как уточняют в правительстве региона, за четыре года работы ОЭЗ выполнен план 10 лет.