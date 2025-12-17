2ГИС начал показывать время до смены сигнала светофора в Новосибирске

Город стал первым региональным центром с подобной функцией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сервис 2ГИС начинает показывать время до смены сигнала светофоров в регионах, первым подключили Новосибирск. Об этом сообщили ТАСС в 2ГИС. Таким образом, таймер смены сигнала на светофорах теперь доступен в Москве и Новосибирске.

"Новосибирск стал первым региональным центром в России, где сигналы светофоров и время до их смены показываются в мобильном приложении навигатора. Сейчас к сервису подключены не все интеллектуальные светофоры, но уже скоро мы расширим охват на весь город. Проект активно развивается, впереди - запуск в других городах России", - рассказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.

В Новосибирске данные от интеллектуальных светофорных объектов предоставляются ГКУ Новосибирской области "Центр организации дорожного движения". Сейчас к сервису подключены сотни светофоров в Новосибирске более чем на 50 перекрестках. Протестировать новую функцию уже можно на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, на улицах Жуковского, Дуси Ковальчук, Гоголя.

Навигатор показывает именно тот сигнал и таймер, который актуален для текущего маршрута пользователя. Это исключает путаницу и делает поездки безопаснее, отметили в сервисе. Кроме того, таймеры помогают сориентироваться при подъезде к перекресткам, где светофор еще не виден - например, из-за поворота дороги или других машин. Сигнал с таймером уже отображается на карте, позволяя водителю заранее понять, что его ждет впереди.

В апреле функцию впервые запустили в Москве. Сейчас таймер смены сигнала - в режиме ведения по маршруту в навигаторе 2ГИС - в мобильном приложении на iOS, Android, а также на мультимедиа-экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, говорится в сообщении.