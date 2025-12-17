Экономист Шацкая оценила в 30% дефицит кадров в сфере строительства

Нехватка специалистов связана с ростом инфраструктурных проектов, заявила доктор экономических наук

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дефицит рабочих в строительной сфере в 2025 году достиг отметки в 30%, нехватка трудовых кадров связана с ростом инфраструктурных проектов, а также ужесточением миграционной политики. Об этом ТАСС сообщила доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

"Сегодня мы можем наблюдать рост конкуренции за трудовые ресурсы в строительной отрасли. По сравнению с периодом 2022-2023 годов спрос на них вырос, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов, устойчивым объемом жилищного строительства. Еще один фактор - ужесточение миграционной политики, в результате которого число мигрантов на российских стройках сократилось в среднем на 15% только за первый квартал 2025 года. По оценкам специалистов, суммарный дефицит квалифицированных специалистов в строительной отрасли как рабочих профессий так и инженерно-технического персонала, на сегодняшний день достигает отметки в 30%. Данная тенденция носит устойчивый характер в среднесрочной перспективе", - сказала Шацкая.

По словам эксперта, вопрос обеспечения проектов квалифицированными кадрами находится в фокусе внимания отрасли и является одним из ключевых факторов, влияющих на темпы строительства. Риск того, что дефицит станет ограничивающим фактором, присутствует, но отрасль активно ищет и находит адаптационные механизмы.

Также Шацкая подчеркнула, что труд мигрантов играет существенную роль в отдельных сегментах строительного рынка, особенно в сегменте низкоквалифицированного труда и рабочих профессий. "На данный момент текущая миграционная политика уже показывает гибкость, но для сбалансированного развития отрасли важна ее дальнейшая эффективная корректировка, включая ускоренные процедуры легализации для целевых профессий. Это будет способствовать стабилизации рынка труда и привлечению необходимых кадров на легальной основе", - добавила она.

По мнению доктора экономических наук, на фоне текущей ситуации на строительном рынке заработная плата рабочих увеличивается на 25-40% в год, что объясняется инфляцией, повышением стоимости строительных материалов, а также спросом на трудовые кадры.