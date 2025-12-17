"Газпромбанк автолизинг": продажи российских кроссоверов в ноябре выросли на 78%

Согласно исследованию, в первую очередь это произошло за счет двух новых марок - Tenet и Solaris

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Продажи отечественных кроссоверов в РФ в ноябре 2025 года увеличились на 78% в годовом сравнении, до 22 тыс. единиц, говорится в исследовании "Газпромбанк автолизинга" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В ноябре покупателей нашли 22 тысяч этих машин, почти на 10 тысяч, или на 78% больше, чем годом ранее. Объемы бизнеса увеличились прежде всего за счет кроссоверов двух новых марок - Tenet и Solaris", - сказано в исследовании.

В топ-5 модельного рейтинга ноября вошли Tenet T4 (4,54 тыс. ед.) и Tenet T7 (4,49 тыс. ед.), Lada Niva Legend (3,1 тыс. ед.), Solaris HC (3 тыс. ед.) и Lada Niva Travel (2,7 тыс. ед.). В первую десятку моделей также попали "Москвич 3" (1,1 тыс. ед.), Tenet T8 (895 ед.), Xcite X-Cross 8 (541 ед.), УАЗ "Патриот" (510 ед.) и Xcite X-Cross 7 (416 ед.).

Среди марок по итогам ноября лидером стал Tenet с суммарными продажами 9,9 тыс. ед., за ним следуют Lada (5,8 тыс. ед.), Solaris (3 тыс. ед.), "Москвич" (1,3 тыс. ед.) и Xcite (около 1 тыс. ед.).

В России также были реализованы кроссоверы "Москвич 8" в количестве 148 единиц, Evolute I-Space (164 ед.), Evolute I-Joy (84 ед.), Evolute I-Sky (72 ед.) и Evolute I-Jet (36 ед.).

"Пока все идет к тому, что по итогам 12 месяцев будет реализовано порядка 150 тысяч вседорожников российских марок, примерно на 20% больше, чем за 2024 год", - подчеркнул руководитель управления "Газпромбанк автолизинга" по работе с импортерами Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании.