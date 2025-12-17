Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25%

К 07:10 мск показатель ускорил рост и находился на отметке 2 781,13 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,14% и находился на уровне 2 778,13 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 781,13 пункта (+0,25%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.