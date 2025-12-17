Yonhup: партию складывающегося втрое смартфона Samsung распродали за две минуты

Товар ожидают в наличии только в январе, сообщило агентство

СЕУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Новая партия смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, складывающегося втрое, в онлайн-магазине производителя в Южной Корее была раскуплена за две минуты, снова в наличии товар ожидается только в январе. Об этом сообщило агентство Yonhup со ссылкой на представителей деловых кругов.

17 декабря в 10:00 по местному времени (04:00 мск) компания начала принимать заявки на покупку телефона на своем сайте, но уже через две минуты эта возможность стала недоступной. "Благодарим за поддержку, подготовленная партия была распродана", - информирует корпорация своих клиентов. Она готова оповестить потенциальных покупателей, когда устройство снова будет в наличии. При этом Yonhup указывает, что это может случиться только в январе.

В среду устройства также появились в фирменных офлайн-магазинах, но они были предназначены для тех, кто посетил торговые точки еще 12 декабря, в день старта продаж. Galaxy Z TriFold в Южной Корее стоит 3,59 млн вон (около $2 430). Позднее устройство должно появиться в США, КНР и ОАЭ.

Ранее представитель отрасли в беседе с корреспондентом ТАСС сказал, что высокая себестоимость и низкая маржинальность этой модели на данный момент осложняет перспективы массового производства. По некоторым данным, изначально в рамках первой партии на южнокорейский рынок было поставлено всего около 3 тыс. Galaxy Z TriFold, на мировые рынки должно попасть около 20-30 тыс. экземпляров.

Galaxy Z TriFold - это первый складывающийся втрое смартфон компании Samsung. Китайская компания Huawei выпустила первый в мире смартфон с такой конструкцией - Huawei Mate XT - в сентябре 2024 года, но он стоил дороже. По некоторым данным, к апрелю 2025 года было продано более 400 тыс. Huawei Mate XT. В сентябре 2025 года китайская компания представила новую версию устройства по цене $2 520.