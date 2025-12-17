При переводе денег с банковских карт предложили обязать указывать ИНН

Замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой отметил, что такое решение стоит ввести для прозрачности движения средств

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Обязательное указание ИНН при переводе денег с одной банковской карты на другую стоит ввести в России для прозрачности движения средств. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Парламентарий напомнил, что ранее Банк России заявил о планах обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам.

"Хорошее предложение, хотя этому предложению года три, его неоднократно озвучивали. Центральный банк наконец-то провел трехлетний анализ и пришел к выводу, что, видимо, надо это делать. Но этого недостаточно. Надо, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Вот тогда порядок будет наведен", - подчеркнул Луговой.