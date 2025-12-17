В Петербурге разработали импортозамещенные судовые движители



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) разработал импортозамещенные электрические винторулевые колонки (ЭВРК) в диапазоне мощностей от 0,2 до 3,5 МВт для судов мало- и среднетоннажного флота. Работы выполняются в рамках соглашения с Минпромторгом РФ, сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

"Проект является частью программы импортозамещения судового комплектующего оборудования и направлен на формирование в России собственной линейки электрических винторулевых колонок широкого мощностного диапазона. В дальнейшем планируется изготовление опытных образцов, проведение стендовых и сертификационных испытаний, а также подготовка продукции к серийному производству", - рассказал он.

Инвестиции в проект составляют 469 млн рублей. Также рассматривается возможность увеличения общего бюджета проекта до 865 млн рублей.

По проекту ЭВРК мощностью 2 МВт завершен этап разработки технического проекта. Параллельно ведутся проработка технического проекта и разработка рабочей конструкторской документации для ЭВРК мощностью 3 МВт в исполнении с ледовым классом Arc5. Определены ключевые конструктивные и компоновочные решения, выполнены прочностные, кинематические и тепловые расчеты, подготовлен комплект технической документации. Проектные изделия рассчитаны на эксплуатацию в сложных морских условиях, включая ледовые районы плавания.

Разрабатываемые электрические винторулевые колонки предназначены для оснащения аварийно-спасательных, вспомогательных, научно-исследовательских, пассажирских и специальных судов. Их применение позволяет повысить маневренность судов, упростить компоновку энергетических установок и снизить эксплуатационные затраты.