Россиян предупредили об угрозе атак затаившихся проукраинских хакеров

Эксперты центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар" отмечают, что группировки продолжат атаковать отрасли, напрямую влияющие на общее состояние экономики России, также под угрозой окажутся и более мелкие организации, например из IT-сектора, которые часто используются в атаках через подрядчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Усиление угрозы атак затаившихся в 2025 году проукраинских хакерских группировок возможно в 2026 году, говорится в прогнозе специалистов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар".

"В 2025 году специалисты Solar 4RAYS выявили интересный тренд - во втором полугодии ряд проукраински настроенных хакерских группировок "пропали с радаров" после того, как их деятельность подробно освещалась ИБ-специалистами. Чем выше осведомленность ИБ-индустрии о конкретном атакующем, тем ниже эффективность атакующего. Скорее всего, они ушли в затишье, чтобы пересобрать свой арсенал, тактики и техники. Это означает, что они вернутся в 2026 году, а ждать снижения активности в ландшафте сложных шпионских кибератак не стоит", - сказано в исследовании.

При этом, как отмечают эксперты, группировки продолжат атаковать отрасли, напрямую влияющие на общее состояние экономики России, также под угрозой окажутся и более мелкие организации, например из IT-сектора, которые часто используются в атаках через подрядчика.

Кроме того, ожидается, что в операционной системе Windows 10 станет больше уязвимостей, связанных с тем, что ее производитель скоро прекратит ее поддержку. Хакеры, как отмечают эксперты, могут воспользоваться этими уязвимостями, чтобы нарушить работу компьютеров на предприятиях и в организациях, которые используют Windows 10. Также есть опасения, что это может затронуть и российские программы для бизнеса, где вопросам безопасности часто не уделяют должного внимания. Особенно уязвимы программы для электронной почты, веб-сайтов, видеозвонков и онлайн-мессенджеров.

Еще одной проблемой, согласно экспертизе, называется рост числа неквалифицированных хакеров, которые используют готовые инструменты для взлома, что создает дополнительную нагрузку на службы кибербезопасности российских компаний.

Чтобы защититься от этих угроз, аналитики советуют организациям усилить меры безопасности и строить защиту с учетом того, что злоумышленники могут проникнуть в систему. Также рекомендуется четко распределять права сотрудников, регулярно создавать резервные копии данных и использовать специальные программы для обнаружения несанкционированных действий в сети. Эти меры помогут снизить риски и минимизировать последствия возможных атак, сохраняя стабильность и работу бизнеса в условиях растущих цифровых угроз.