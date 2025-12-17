"Автостат": выпуск автомобилей в России за 11 месяцев снизился на 2%

С начала 2025 года собрано 707,4 тыс. автомобилей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Производство автомобилей российскими предприятиями за 11 месяцев 2025 года снизилось на 2%, до 707,4 тыс., сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

"С начала года собрано 707,4 тысячи автомобилей. Это на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года", - сказал он.

Целиков добавил, что в приведенную статистику он также включил сборку автомобилей Belgee в Белоруссии, "предназначенных исключительно для российского рынка".

По его словам, в ноябре предприятиями российского автопрома было выпущено 68,8 тыс. легковых автомобилей, что всего на 0,5% меньше, чем в ноябре 2024 года.

"Почти 40% российского автопрома обеспечивает "Автоваз", а все российские бренды (с учетом новых) обеспечивают уже почти 60% автопрома", - подытожил директор "Автостата".