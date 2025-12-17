FT: Meta внедрит новую систему проверки возраста в 2026 году

AgeKey будет работать по той же технологии, что и passkey, которая используется в смартфонах для распознавания отпечатков пальцев или лица для разблокировки устройств, уточнила глава отдела по безопасности компании Антигона Дэвис

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Американская технологическая компания Meta (признана в России экстремистской) планирует внедрить новую систему для проверки возраста AgeKey во многих странах в 2026 году. Об этом заявила глава отдела по безопасности компании Антигона Дэвис.

"Во всем мире в разных странах существуют разные системы проверки возраста, которые должны использоваться такими компаниями, как наша. В настоящее время на рынке существует множество различных вариаций [проверки], и поэтому мы действительно пытаемся использовать комплексный подход", - сказала она в интервью британской газете Financial Times.

По ее словам, AgeKey будет работать по той же технологии, что и passkey, которая используется в смартфонах для распознавания отпечатков пальцев или лица для разблокировки устройств. Отмечается, что сейчас Meta сотрудничает с сингапурской компанией K-ID над интеграцией AgeKey в свои приложения. Сейчас азиатская компания работает с сервисами Discord и Snap и помогает им настраивать выдачу контента в зависимости от возраста пользователя.

Правительства многих стран стали вводить ограничения и запреты для несовершеннолетних на пользование соцсетями. 9 декабря в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщалось в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков. В Дании планируют ограничить доступ к соцсетям подросткам младше 15 лет в 2026 году. Помимо этого, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен добиться принятия законопроекта о запрете доступа к социальным сетям для детей и подростков в возрасте до 15-16 лет.