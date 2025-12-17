Россия вошла в число ключевых стран для турсектора Индонезии

В 2025 году поток туристов из РФ в Индонезию составил 178 434 человека

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Россия вошла в список 15 стратегически важных стран для развития туризма Индонезии на 2025-2026 годы. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на заявление Министерства туризма страны.

Согласно предоставленной ведомством статистике, в 2025 году поток туристов из России в Индонезию составил 178 434 человека, показав рекордный рост почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помощник заместителя министра по туристической маркетинговой стратегии и коммуникациям Фирнанди Гуфрон заявил, что рост туристического потока из России "необходимо использовать по максимуму".

Министерство туризма Индонезии указало, что чаще всего туристы приезжают из Малайзии. Республику также часто посещали туристы из Сингапура, Австралии, Китая, Индии и Японии. Список замыкают США.