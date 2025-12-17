РЖД: "Сапсаны" за 16 лет проехали расстояние, равное 2 051 экватору Земли

В холдинге отметили, что всего за этот период поезда перевезли 68,3 млн пассажиров

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан" перевезли 68,3 млн пассажиров за 16 лет. Об этом сообщили в официальном Telegrama-канале РЖД.

"За это время "Сапсан": проехал 82 млн км (что равно 2 051 экватору Земли); перевез 68,3 млн пассажиров", - сказано в сообщении.

В холдинге добавили, что парк "Сапсанов" за 16 лет вырос до 20 с 8, обновлены интерьеры 11 поездов, а также увеличилось количество рейсов с 6 до 34 между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Сапсан" - это первый и пока единственный в России поезд с собственным мобильным приложением "РЖД медиа".

"В честь праздника пассажиров, отправляющихся в этот день в поездку на "Сапсанах", традиционно ждут приятные подарки и поздравления, а также дегустация праздничного меню в поездах №№768 и 779 и лекция об истории почтовых открыток в поезде №762", - сказано в сообщении.