На нацпроект по экпорту в 2026 году направят дополнительные 24,76 млрд рублей

Такое решение приняли с целью обеспечения стабильного финансирования поддержки экспорта промышленной продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере около 24,76 млрд рублей, как ожидается, будут выделены на национальный проект "Международная кооперация и экспорт" в 2026 году. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам заседания президиума комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт".

Как отмечается в сообщении, для обеспечения стабильного финансирования поддержки экспорта промышленной продукции в следующем году будет задействован дополнительный источник - поступления от индексации ставок сборов за таможенное оформление, что позволит сохранить и усилить поддержку по ключевым направлениям.

"Ожидается, что в 2026 году на цели нацпроекта поступят дополнительные средства в объеме около 24,76 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку логистики, возобновление программ сертификации и кредитование экспорта высокотехнологичной продукции", - сказано в сообщении министерства.

Поддержка экспорта промпродукции представлена такими инструментами, как льготное кредитование, поддержка продвижения на экспортные рынки, а также компенсация затрат на транспортировку промышленной продукции. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов отметил, что в сегодняшних условиях ключевой задачей является оптимизация и концентрация ресурсов.

"В связи с этим фокус государственной поддержки будет целенаправленно смещен на наиболее комплексные и значимые проекты - крупные, капиталоемкие экспортные инициативы, включая создание инфраструктурных объектов за рубежом с использованием российских решений и поставки продукции машиностроения", - говорится в сообщении.