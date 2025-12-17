В Уфе планируют создать термальный парк стоимостью 2 млрд рублей

Проект одобрили к включению в перечень приоритетных инвестпроектов региона

Редакция сайта ТАСС

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Городские парильни Башкортостана" планирует в 2029 году создать термальный парк на 700 гостей стоимостью 2 млрд рублей в столице Башкирии - Уфе. На территории парка планируется разместить термокомплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан, сообщается на сайте правительства республики.

"Правительство Башкортостана заключило соглашение о защите и поощрении инвестиций с компанией "Городские парильни Башкортостана". Инвестор намерен открыть термальный парк в Уфе стоимостью порядка 2 млрд рублей, на территории парка планируется разместить термокомплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан. Проект одобрен к включению в перечень приоритетных инвестпроектов региона, это позволит предприятию претендовать на получение господдержки", - говорится в сообщении.

При содействии органов исполнительной власти региона, администрации Уфы и Корпорации развития инвестор намерен создать объект площадью 10 тыс. кв. м вместимостью до 700 гостей. Запуск термального парка предварительно намечен на 2029 год.

"Создание термального парка в столице республики принесет комплексную выгоду. Это не только привлечение инвестиций в экономику Башкортостана и создание свыше 200 новых рабочих мест, но и появление зоны для комфортного отдыха жителей и гостей региона. В условиях растущего спроса на термальный досуг такой проект - своевременный шаг вперед", - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов.