Минпромторг: доля дружественных стран в несырьевом экспорте РФ достигла 86%

В ведомстве отметили, что для развития долгосрочного технологического сотрудничества с зарубежными партнерами "продолжится реализация инструментов поддержки внешнеторговой деятельности"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля дружественных стран в несырьевом неэнергетическом экспорте России за девять месяцев 2025 года достигла рекордных 86%. Об этом говорится в сообщении Минпромторга по итогам заседания президиума комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт".

В целом несырьевой неэнергетической экспорт РФ вырос на 10% по итогам девяти месяцев.

"[Статс-секретарь - замглавы Минпромторга] Роман Чекушов также привел положительные оперативные результаты. По итогам девяти месяцев 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 10%, при этом доля дружественных стран достигла рекордных 86%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз до 2030 года сохраняет уверенную динамику роста, для выполнения этих планов будет проведен детальный анализ достаточности транспортно-логистических мощностей, развитие которых остается в фокусе внимания.

"Для выстраивания долгосрочного технологического сотрудничества с зарубежными партнерами и закрепления российских организаций на дружественных рынках в рамках национального проекта продолжится реализация инструментов поддержки внешнеторговой деятельности, а также ее концентрация на приоритетных товарных группах и приоритизация поставок, в том числе в отдаленные от пункта отправки страны", - приводятся в сообщении слова Чекушова.