"Автостат": в РФ продажи новых авто китайских брендов за 20 лет достигли 3 млн

Почти 60% продаж пришлось на три марки - Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%), сообщил директор агентства Сергей Целиков

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Количество проданных новых легковых автомобилей китайских брендов в России составило 3 млн за 20 лет, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"Согласно данным "Автостата", за 20 лет существования российского авторынка, было реализовано ровно 3 млн новых легковых автомобилей китайских брендов", - говорится в сообщении.

Целиков уточнил, что отметка в 1 млн была преодолена в конце 2022 года. Второй миллион был достигнут в середине 2024 года, третий в ноябре 2025 года.

Количество реализованных новых легковых автомобилей китайских брендов составило 627 тыс. за 11 месяцев 2025 года. Суммарно за 20 лет почти 60% продаж пришлось на три марки - Chery (20,9%), Haval (18,8%) и Geely (17%). Всего, по данным "Автостата", на российском рынке за этот период были представлены почти 90 китайских автомобильных брендов, добавил Целиков.