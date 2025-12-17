Забайкалье и ДНР наладили сотрудничество по производству дронов

Регионы также сотрудничают в производстве защиты для боевой техники

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Забайкальский край, ставший одним из лидеров Дальнего Востока по производству дронов, наладил сотрудничество по этому направлению с ДНР, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, отвечая на вопрос ТАСС во время рабочей поездки в республику.

"В ходе этой работы мы здесь эти дроны [задействуем], опыт боевого использования тщательно анализируем в нашем БПЛА-центре, дорабатываем, где необходимо, отдаем соответствующие указания в производственные подразделения, которые находятся и в Забайкальском крае и на территории ДНР, компонуем самые разные комплектующие, каждый раз делаем так, чтобы наши дроны работали вне зависимости от того, какая складывается радиоэлектронная обстановка, противодроновая борьба, [которая] ведется со стороны противника", - сказал Осипов.

Он добавил, что Забайкалье вышло на второе место по объемам производства дронов на Дальнем Востоке. Кроме того, регионы наладили взаимодействие по производству противокумулятивной защиты для боевой техники.