"Автоваз" объяснил причину отзыва 33,5 тыс. Lada Granta

Автомобили отозвали из-за возможного дефекта в карданном элементе одного из узлов, отметили в компании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" объявил об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta из-за потенциального дефекта в карданном элементе одного из узлов. В пресс-службе компании пояснили, что существует минимальный риск ослабления соединения в этой детали.

Ранее, в пятницу 12 декабря, Росстандарт сообщил, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 6 июня по 12 декабря 2025 года, с VIN-кодами согласно приложению.

"Речь идет о карданном элементе одного из узлов Lada Granta, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдет в реальной эксплуатации автомобиля, однако "Автоваз" принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что этот вопрос связан с поставщиком компонента, с которым уже проработаны необходимые корректировки процессов.