Советник президента Бразилии указал на желание БРИКС иметь альтернативу доллару

Селсу Аморим при этом отметил, что никто не собирается отказываться от использования американской валюты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Члены БРИКС не выступают против использования доллара США в мировой торговле, однако считают важным разработать альтернативные механизмы международных расчетов. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Многие задаются вопросом: произойдет ли отказ от использования доллара США? Никто не собирается этого делать. Соединенные Штаты - огромная страна, чья экономика крайне важна для всего мира. При этом альтернатива все же должна быть", - отметил он.

По словам Аморима, страны БРИКС продолжают вести дискуссии о возможных механизмах расчетов между участниками объединения. "До сих пор продолжаются разговоры о том, что БРИКС стоит перейти к торговле в национальных валютах. Да, это действительно одна из возможностей, - указал советник бразильского лидера. - Но пока все эти проекты находятся на стадии разработки".

Ранее в декабре президент России Владимир Путин призвал не спешить с созданием единой валюты БРИКС. По словам российского лидера, у членов БРИКС на данный момент нет цели создать единую валюту. При этом, как отметил глава государства, странам блока необходимо расширять совместное использование национальных валют.