Власти Хайнаня подтвердили переход к новому таможенному режиму 18 декабря

Перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций

Редакция сайта ТАСС

ХАЙКОУ /Китай/, 17 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в соответствии с графиком перейдет к новому таможенному режиму 18 декабря. Об этом говорится в уведомлении, распространенном местными властями.

Таким образом, с четверга Хайнань начнет проводить еще более открытую торговую политику с отменой ряда пошлин на импортную продукцию. Администрация провинции также перечислила вступающие в силу нормативно-правовые акты, касающиеся товарной номенклатуры, запрещенных для ввоза и вывоза предметов, конкретных мер таможенного контроля.

Переход Хайнаня к новой системе прежде всего означает, что перечень продукции, не облагаемой пошлинами при ввозе в провинцию, увеличится с 1,9 тыс. до 6,6 тыс. позиций (до 74% всей товарной номенклатуры). Преференции станут распространяться "практически на все предприятия, учреждения и частные некоммерческие организации острова, имеющие реальную потребность в импорте". В отличие от грузов, все пассажирские потоки подлежат регулированию в соответствии с прежними правилами: лица, отправляющиеся на остров в командировку или с целью туризма, не будут нуждаться в дополнительных документах.