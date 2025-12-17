Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии перешел к снижению

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов увеличивались на 0,15%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии перешел к снижению ведущих индексов после роста в начале торгов. Курс юаня к рублю укрепляется.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,15% - до 2 778,48 и 1 101,95 пункта соответственно. Курс юаня рос на 2,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,287 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению до 2 768,1 пункта (-0,22%), индекс РТС составлял 1 097,83 пункта (-0,22%). В это же время курс юаня рос до 11,279 рубля (+1,6 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,25% и находился на уровне 2 778,13 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.