Мишустин утвердил расширение полномочий Минпромторга по формированию техполитики

Помимо этого, отдельными полномочиями в сфере технологической политики будет наделена и правительственная комиссия по промышленности, говорится в сообщении кабмина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о расширении полномочий Министерства промышленности и торговли РФ по формированию технологической политики.

"Полномочия Минпромторга по формированию технологической политики будут расширены. С учетом этих изменений Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами предстоит к 5 февраля представить согласованные предложения по уточнению разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти в области технологической политики и необходимым корректировкам нормативно-правовых актов", - говорится в сообщении кабмина о поручениях премьера по итогам совещания по вопросам реализации технологической политики.

Помимо этого, отдельными полномочиями в сфере технологической политики будет наделена и правительственная комиссия по промышленности. Она в том числе займется обеспечением функционирования единой модели управления технологической политикой, согласованием назначений квалифицированных заказчиков и генеральных конструкторов карт технологической кооперации, аудитом реализации карт технологической кооперации, а также обеспечением предоставления ежемесячной отчетности о результатах.

"Укрепление технологического суверенитета страны - одна из ключевых задач, поставленных президентом [России Владимиром Путиным]. На ее достижение нацелены профильные национальные проекты. Пока их восемь, с января будет запущен ещё один, посвященный биоэкономике", - добавили в правительстве.