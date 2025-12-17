Мировой спрос на уголь в 2025 году будет близок к объемам 2024 года

Показатель вырастет на 0,5% и составит 8,85 млрд тонн

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на уголь в мире в 2025 году вырастет на 0,5% к показателю за аналогичный период 2024 года и составит 8,85 млрд тонн, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировой спрос на уголь в 2025 году будет очень близок к нашему прогнозу, опубликованному в предыдущем выпуске этого отчета год назад, и увеличится на 0,5%, до 8,85 млрд тонн, что является рекордно высоким показателем", - говорится в отчете.

На мировое потребление угля повлияли такие факторы, как погода, цены на топливо и политические решения. Так, в Индии ранний и сильный сезон муссонов привел к снижению спроса на электроэнергию и увеличению выработки гидроэлектростанциями. В США спрос на уголь последние 15 лет снижался в среднем на 6% в год. Однако в текущем году МЭА ожидает роста потребления на 8%. Это связано с более высокими ценами на природный газ и замедлением темпов вывода из эксплуатации угольных электростанций.

В Европейском союзе снижение выработки гидро- и ветроэнергетики привело к росту производства угольной электроэнергии в первой половине года. В результате спрос на уголь в ЕС снизится примерно на 2% в 2025 году. Такое снижение гораздо меньше, чем в 2023 и 2024 годах.

"В Китае, который потребляет больше угля, чем все остальные страны мира вместе взятые, спрос, как и ожидалось, будет соответствовать уровню 2024 года", - подчеркнули в агентстве.