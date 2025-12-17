ТАСС: в Петербурге на бывшем заводе Hyundai выпустили партию автомобилей GAC

Речь идет о кроссовере GS3 и минивэне M8

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Группа АГР выпустила тестовую партию автомобилей китайского бренда GAC на бывшем заводе Hyundai в Петербурге. Речь идет о кроссовере GS3 и минивэне M8, сообщил источник ТАСС.

"Да, известно, что была выпущена тестовая партия. В Москве [в продаже] были первые экземпляры", - рассказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Автозаводе АГР" (бывшем заводе Hyundai) в Петербурге начнут выпускать три модели китайской марки GAC.

Группа компаний АГР владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами по выпуску машин в Санкт-Петербурге. Компания являлась официальным импортером и производителем автомобилей марок Volkswagen. Бывший завод южнокорейской Hyundai в Петербурге сменил название на "Автомобильный завод АГР" в 2024 году. Сейчас на заводе выпускают автомобили под брендом Solaris.