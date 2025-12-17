"Автостат": импорт седельных тягачей в РФ за 11 месяцев сократился почти в 20 раз

Показатель составил 2,5 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Импорт седельных тягачей в Россию за 11 месяцев 2025 года снизился на 95% в годовом выражении и составил 2,5 тыс. единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"За 11 месяцев 2025 года в Россию ввезли 2 465 седельных тягачей. Это почти в 20 раз (-95%) меньше, чем в январе - ноябре 2024 года (47,8 тыс. шт)", - сказал он.

Целиков отметил, что более половины импорта пришлось на марки Sitrak (33%) и FAW (25%). При этом китайские бренды обеспечили в этом году 80% поставок тягачей.

Директор "Автостата" также напомнил, что рекордным по импорту седельных тягачей в Россию был 2023 год, когда было ввезено почти 66 тыс. единиц техники. В тот период на китайские бренды пришлось более 90% поставок.