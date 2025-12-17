Долю креативной экономики в ВРП ДФО планируется увеличить до 8%

Достичь результатов намерены к 2036 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Долю креативной экономики в валовом региональном продукте Дальнего Востока планируется увеличить до 8% к 2036 году. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Целевые показатели амбициозны: к 2036 году планируется увеличить долю креативной экономики в ВРП ДФО до 8%, выручку резидентов креативных кластеров - до 50 млрд рублей, а общую долю занятых в креативной экономике с 9% до 15%", - сказал исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

Он отметил, что стратегия развития креативных индустрий ДФО нацелена на превращение Дальнего Востока в лидера креативной экономики России с устойчивым экспортом в Азию. "Она реализуется через создание физической и цифровой инфраструктуры, включая сеть из 11 креативных кластеров, развитие системы непрерывного образования "школа-колледж-вуз-предприятие" и внедрение новых финансовых инструментов. Особое внимание уделяется трем приоритетным индустриям - кино и анимации, моде и дизайну, архитектуре и урбанистике", - пояснил он.

В рамках единой экосистемы регионы ДФО развивают четкую специализацию: Якутия - IT и кино, Приморье - современное искусство и моду, Камчатка - документальное кино, Бурятия - музыку и аудиоконтент. Такая модель формирует межрегиональную кооперацию и выстраивает производственные цепочки между субъектами, повышая конкурентоспособность отрасли в целом.

К 2030 году доля креативных индустрий в экономике РФ должна достичь 6%. По данным Минэкономразвития и Росстата, доля креативных индустрий в ВВП России в 2024 году составила 4,1%, а их валовая добавленная стоимость - 7,5 трлн рублей.