Sk Capital инвестирует 5 млрд рублей в "Сайберус"

Средства будут направлены на развитие "Сайберуса" через M&A-сделки с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности и IТ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Sk Capital (группа ВЭБ.РФ) инвестирует 5 млрд рублей в фонд развития результативной кибербезопасности "Сайберус", получая миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале. Об этом сообщили в Sk Capital.

"Сделка является логичной систематизацией сотрудничества, которое велось партнерами в последние несколько лет", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на развитие "Сайберуса" через M&A-сделки с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности и IТ, а также на поддержку экспорта российской ИБ-индустрии в дружественные страны.

Для Sk Capital этот шаг в полной мере отражает стратегические приоритеты в области поддержки формирования и развития технологических холдингов, обеспечивающих национальное лидерство в ключевых отраслях и обладающих высоким экспортным потенциалом, отметили в компании. Сделка нацелена на реализацию программы инвестиций по одному из приоритетных направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 года - достижение технологического лидерства.

"Для "Сайберуса" эта сделка не просто инвестиция, а подтверждение того, что у нас с коллегами единое понимание развития стратегически важной для страны отрасли. Кибербезопасность - это не надстройка, а основа цифрового суверенитета, технологического будущего и лидерства России на международной арене. Мы как частный бизнес разделяем эту логику: наша задача - не просто создавать эффективные решения, но и системно развивать отрасль в партнерстве, с фокусом на экспорт и технологическое лидерство", - отметил исполнительный директор "Сайберуса" Владислав Колесников.

"Сайберус" основан в 2022 году консорциумом частных инвесторов из технологического сектора. "Сайберус" объединяет ведущих игроков рынка ИБ и формирует экспортную выручку за счет реализации проектов по созданию суверенной индустрии кибербезопасности в дружественных странах. В настоящий момент "Сайберус" ведет работу с партнерами в более чем 40 странах мира. Портфель "Сайберуса" состоит из восьми компаний, включая Positive Technologies и F6, центр развития индустрии кибербезопасности "Кибердом".