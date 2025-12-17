Токаев назвал неприемлемым затягивание строительства ТЭЦ, в котором допускалось участие РФ

Речь идет об энергообъектах в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске

АСТАНА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неприемлемой ситуацию с затягиванием строительства ряда энергообъектов, в том числе ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Ранее предполагалось, что в возведение этих ТЭЦ примет участие и РФ.

"Необходимо построить тепловую электростанцию в городе Курчатове и теплоэлектроцентрали в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Все эти объекты должны работать на технологии "чистого угля". Однако реализация данных проектов затягивается, считаю это неприемлемым", - указал глава Казахстана на торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника работников энергетической отрасли республики.

15 декабря министр энергетики республики Ерлен Аккенженов сообщил, что Казахстан не получил ответа от России по вопросу предоставления льготного межгосударственного кредита на строительство ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск. Ранее в Казахстане планировалось строительство трех ТЭЦ при участии РФ, в том числе в Кокшетау. В этой связи Аккенженов проинформировал, что строительство ТЭЦ в Кокшетау уже ведется на средства республики, осенью на объекте начаты земляные работы.

Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году, документ предусматривал предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны.