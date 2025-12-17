В Бурятии поддержали введение круглогодичного запрета на майнинг

Запрет станет одной из мер, направленных на стабилизацию энергоснабжения

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Круглогодичный запрет на майнинг в Бурятии поможет стабилизации энергоснабжения. Об этом сообщили ТАСС в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Ранее в Минэнерго сообщали ТАСС, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики может рассмотреть ввод запрета на майнинг криптовалюты в российских регионах, если получит соответствующие запросы от губернаторов.

"Правительство Бурятии поддержало введение круглогодичного запрета на майнинг из-за существующего на сегодняшний день серьезного дефицита электрической мощности. В трех близлежащих регионах - Иркутской области, Забайкальском крае и самой Бурятии - дефицит достигает почти 3 тыс. МВт. Ранее ограничения вводились только в зимний период высоких нагрузок - с 15 ноября по 15 марта. Поэтому полный запрет майнинга представляет собой одну из мер, направленных на стабилизацию энергоснабжения и рациональное использование имеющихся ресурсов", - заявили в министерстве.

В октябре замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил журналистам о том, что Минэнерго России не ждет ввода запрета на майнинг криптовалюты в этих регионах до конца 2025 года. При этом министерство фиксирует снижение нагрузки на энергосистему в регионах, где был введен запрет на подобную деятельность. В июне 2025 года прошло заседание правительственной комиссии, которая приняла решение не вводить запрет на майнинг в Хакасии и на два месяца отложила обсуждение введения запрета на майнинг в Забайкальском крае и Бурятии.

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.