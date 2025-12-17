Правительство выделило бюджету Белгородской области 2,2 млрд рублей

Решение стало необходимым после сокращения доходов областного бюджета

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное правительство направило 2,2 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Белгородской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В ноябре прошла встреча губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, на которой обсудили возможность оказания помощи региональному бюджету в 2025 году. <...> По ее итогам правительство РФ выделило Белгородской области 2,2 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета", - написали там.

Отмечается, что решение стало необходимым после огромного сокращения доходов областного бюджета, плановых расходов от плановых доходов.

Ранее министр финансов и бюджетной политики региона Оксана Шаролапова сообщила, что доходная часть бюджета Белгородской области в 2026 году составит 160,3 млрд рублей, расходная - 173,8 млрд рублей.