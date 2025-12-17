Мошенники стали использовать тему гонконгского гриппа для кражи денег

Злоумышленники звонят от имени поликлиник, пугают жертв и похищают данные для входа на "Госуслуги", сообщил заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Илья Александров

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Специалисты Т-банка с помощью сервиса на основе искусственного интеллекта обнаружили новую схему обмана, в которой мошенники используют объявление гонконгского гриппа доминирующим штаммом в России. Преступники звонят от имени поликлиник, пугают жертв и похищают данные для входа на "Госуслуги", а затем представляются сотрудниками силовых ведомств для кражи денег. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-банка Илья Александров.

"Мы видим, что мошенники активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. Таким образом влияние социальной инженерии начинается еще до того, как мошенник связался с потенциальной жертвой - шансы на успешный фрод растут", - сказал он.

По данным банка, телефонный фрод в 2025 году стал лидером среди мошеннических схем, обогнав инвестиционные аферы и обманы на сайтах объявлений. Рост числа таких преступлений по сравнению с прошлым годом составил 31%. Средний возраст жертвы телефонных мошенников снизился с 39 до 33 лет.

Для защиты от подобных атак Т-банк добавил новый сценарий с гриппом в технологию "Нейрощит", которая автоматически подключается клиентам, использующим связь Т-Мобайл. Совместно с другими системами она выявляет около 82 млн подозрительных звонков в месяц.

Специалисты рекомендуют никогда не называть коды из СМС, не переводить деньги на так называемые безопасные счета и прерывать разговор в случае давления. Для тренировки навыков противостояния мошенникам можно использовать сервис фрод-рулетка "Ловушка для мошенников".