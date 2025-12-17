Луговой призвал запретить мигрантам иметь более одной банковской карты

Замруководителя фракции ЛДПР отметил, что мигрант должен пользоваться только одним банковским счетом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мигранты должны иметь возможность пользоваться услугами только одного российского банка, только одним банковским счетом. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замруководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой.

"Мы считаем, что мигрант должен пользоваться одним банком, одним банковским счетом. Мне кажется, этого достаточно. Сейчас что происходит? Пришел в один банк, открыл банковский счет, отдал карту, в другой банк. Десять банков прошел, десять карточек отдал", - сказал Луговой.

Еще одно предложение - открывать банковские счета для иностранцев только по загранпаспорту. Как отметил депутат, несколько банков открывают банковские счета по внутренним документам страны, из которой приехал иностранец. "По каким-то пластиковым ID, по каким-то паспортам внутренним, подлинность которых банковский работник проверить не в состоянии", - добавил он.

Кроме того, Луговой предлагает обязать иностранных граждан становиться на налоговый учет, даже если они приезжают в РФ с туристическими целями. "В ряде стран мира это уже используется, тем более что это не обременительно для гражданина или для туриста точно, потому что это делает все банковская система", - подчеркнул он. Согласно предложениям депутата, и мигранты, и иностранные туристы, вставшие на налоговый учет, должны указывать при открытии банковского счета свой ИНН.