МЭА ожидает снижения мирового спроса на уголь к 2030 году на 3%

Показатель составит 8,85 млрд тонн в 2025 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спрос на уголь в мире к 2030 году снизится на 3% к показателям 2025 года, следует из отчета Международного энергетического агентства. Согласно прогнозу МЭА, в 2025 году спрос составит 8,85 млрд тонн.

"Согласно нашему последнему прогнозу, ожидается, что в ближайшие годы мировой спрос на уголь останется на прежнем уровне, демонстрируя постепенное снижение вплоть до 2030 года. К этому году потребление снизится на 3% по сравнению с 2025 годом, что будет ниже уровня 2023 года", - говорится в отчете.

Прогнозируется, что мировое производство электроэнергии на основе угля будет ниже уровня 2021 года к концу десятилетия.

Значительный рост мирового спроса на электроэнергию может поддержать потребление угля в предстоящие годы, считают в МЭА. Однако конкуренция с другими источниками энергии также будет усиливаться, поскольку возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика увеличивают свою долю в выработке энергии.

"Поскольку замещение угля в промышленности происходит медленно, потребление угля в этом секторе, по прогнозам, будет сокращаться менее чем на 1% в год до конца десятилетия", - подчеркнули в МЭА.

Агентство ожидает, что наиболее существенный рост потребления угля до 2030 года будет наблюдаться в Индии. Там спрос будет расти в среднем на 3% в год. Самый быстрый рост будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, где спрос на уголь будет расти более чем на 4% в год до 2030 года.

В течение следующих пяти лет спрос на уголь в Китае будет медленно и незначительно снижаться (в среднем снижение менее, чем на 1% в год).