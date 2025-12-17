В Черкесске объем финансирования соцконтрактов за год вырос в 2,4 раза

ЧЕРКЕССК, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 300 социальных контрактов на 72,5 млн рублей заключили в Черкесске в 2025 году. Число таких соглашений по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 1,6 раза, а объем их финансирования - в 2,4 раза, сообщил ТАСС мэр города Алексей Баскаев.

"В этом году в республиканской столице оформили 296 социальных контрактов на общую сумму 72,5 млн рублей, в 2024 году был заключен 181 такой договор на 30,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Самое востребованное у горожан направление программы - открытие собственного дела. "Жители Черкесска чаще всего господдержку в виде соцконтракта используют для открытия или расширения своего дела. В частности, в городе появляются новые кондитерские, различные мастерские, салоны красоты, автосервисы", - отметил Баскаев.

Социальный контракт введен в России с 2021 года. Его могут заключать граждане, у которых среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека.