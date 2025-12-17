Business Standard: Apple в ноябре экспортировала iPhone из Индии на рекордную сумму

Она составила $2 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple в ноябре экспортировала из Индии iPhone на рекордную сумму - $2 млрд. Об этом сообщила газета Business Standard.

Таким образом, по данным издания, объем экспорта Apple смартфонов из южноазиатской страны за первые восемь месяцев 2025-2026 финансового года (завершается 31 марта) превысил $14 млрд.

Доля iPhone в общем объеме экспорта смартфонов из Индии достигает 75%. Помимо Apple, поставки смартфонов из республики за рубеж осуществляют южнокорейская Samsung, американская Motorola, китайские корпорации Oppo, Vivo и Xiaomi.

Как сообщалось ранее, Apple планировала перенести в Индию в 2025 году 25% своего производства iPhone. В настоящее время государство в Южной Азии является второй по величине производственной базой американского производителя, на нее приходится 15% сборки смартфонов.