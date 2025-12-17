МЭА: мировая добыча угля в 2025 году сохранится на уровне 2024 года

В первой половине года добыча угля в Китае выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уточнили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объемы добычи угля в мире по итогам 2025 года ожидаются на уровне 2024 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча угля в 2025 году прогнозируется на уровне, аналогичном историческому максимуму, достигнутому в 2024 году. В первой половине 2025 года добыча угля в Китае выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в отчете.

МЭА ожидает роста добычи угля в Китае на 1% в 2025 году. В Индии рост добычи угля, наблюдавшийся в последние годы, замедлится. В Индонезии добыча угля сократится впервые с начала пандемии COVID-19. В США добыча угля будет увеличиваться благодаря внутреннему спросу.

"Учитывая значительные запасы угля в большинстве регионов и слабый мировой спрос, мы прогнозируем, что к 2030 году мировое производство угля немного снизится", - добавили в агентстве.