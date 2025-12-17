За дискредитацию традиционных ценностей в кино предложили штрафовать

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности, внесут в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за нарушение запрета на распространение в аудиовизуальных сервисах произведений, содержащих материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание, будет внесен в Госдуму", - сказал депутат.

Как сообщил он, за неисполнение обозначенного требования Роскомнадзора владельцами аудиовизуальных сервисов и владельцами социальных сетей предлагается ввести административный штраф до 20 тыс. рублей для граждан, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 300 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юридических лиц. Кроме того, дополнительно для владельцев аудиовизуальных сервисов предлагается ввести административные штрафы зa распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание: до 5 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для юридических лиц, а при повторном нарушении суммы возрастают соответственно до 150 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей - для должностных лиц, до 3 млн рублей - для юридических лиц. "При этом ответственность не наступает, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Срок давности привлечения к административной ответственности по новым составам составляет один год", - уточнил Немкин.

Согласно документу, возбуждение дел об административных правонарушениях предлагается отнести к компетенции Минкультуры России, а если контент не удалили - к Роскомнадзору. Само рассмотрение дел будет осуществляться районными судами. "На произведения, размещенные до этой даты или имеющие прокатные удостоверения на момент распространения, предусмотренная ответственность распространяться не будет", - отмечается в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому прокатное удостоверение на фильм не выдадут, если он содержит материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отмену. Документ касается в том числе владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, на которых возложена обязанность не допускать распространение такого рода произведений.