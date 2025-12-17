Новый сервис ЦБ стал доступен на Госуслугах

С его помощью россияне смогут узнать, находятся ли они в перечне контролирующих лиц финансовых компаний

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. На Госуслугах появился новый сервис Банка России, благодаря которому россияне смогут узнать, находятся ли они в перечне контролирующих лиц финансовых компаний. Об этом говорится на сайте ЦБ.

"Теперь гражданин или организация через Госуслуги могут узнать, находятся ли они в перечнях лиц, контролирующих кредитные, страховые организации или негосударственные пенсионные фонды", - отмечается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, ранее запросы на предоставление информации в основном поступали в бумажном виде. Сервис позволяет направить запрос в несколько кликов и оперативно получить ответ Банка России.

Кроме того, по законодательству кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды обязаны предоставлять в Банк России сведения о контролирующих их лицах, а также обновлять эти данные.