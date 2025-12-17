Роскосмос рассказал, куда направит доходы от спутниковых снимков

Они пойдут на развитие отечественной спутниковой группировки, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средства, поступающие от частных лиц в качестве платы за предоставление снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), будут оставаться в бюджете Роскосмоса и направлены на развитие отечественной спутниковой группировки. Об этом сообщили в госкорпорации.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который закрепляет за госкорпорацией "Роскосмос" полномочия по управлению государственным имуществом предприятий ракетно-космической отрасли на постоянной основе. В частности, госкорпорация сможет утверждать методику определения стоимости базовой единицы при предоставлении данных из Фонда дистанционного зондирования земли, а также определять порядок и условия приобретения госкорпорацией данных ДЗЗ с негосударственных космических аппаратов для органов власти различного уровня.

"Кроме того, деньги, поступающие от частных лиц в качестве платы за предоставление данных из Фонда ДЗЗ, будут оставаться в бюджете Роскосмоса, что позволит оперативно направлять средства на развитие отечественной орбитальной группировки. Принятие закона позволит в полном объеме завершить работу по формированию рынка ДЗЗ в России", - подчеркнули в госкорпорации.