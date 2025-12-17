"Тяжпромэкспорт" Ростеха создал компанию в сфере медицинского инжиниринга

Проект нацелен как на российский рынок, так и на экспорт

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" госкорпорации "Ростех" совместно с "РТ-соцстроем" (входит в "Тяжпромэкспорт") и "Медфармсервисом" создало компанию "Строймединвест", которая займется поставками, монтажом и инженерным сопровождением медицинского оборудования для учреждений здравоохранения в России и за рубежом. Об этом говорится в сообщении объединения.

"Проект нацелен как на российский рынок, так и на экспорт: накопленный в России опыт может быть востребован в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, где активно модернизируется система здравоохранения. В формате частно-государственного партнерства мы объединили производство медоборудования, разработку цифровых сервисов, проектирование, строительство, дистрибуцию изделий для здравоохранения, опыт работы на российском и зарубежных рынках. То есть максимальный комплекс услуг "под ключ", удобный и интересный заказчикам", - отметил гендиректор "Тяжпромэкспорта" Сергей Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

Услуги по подбору изделий и цифровых решений будут предоставляться посредством цифровой платформы, с помощью которой заказчики могут заказать медицинское оборудование и сопутствующие сервисы "под ключ". Заказчикам будет предлагаться, прежде всего, российское диагностическое и лечебное оборудование. Сейчас платформа проходит тестирование, которое, как ожидается, завершится в 2026 году. Запуск платформы также запланирован на следующий год.

"Решение позволит сократить сроки проектирования за счет автоматизации и интеграции всех этапов работ, а также снизить вероятность ошибок на всех стадиях реализации проекта - от планирования до поставки оборудования. Кроме того, платформа обеспечит строгий контроль соответствия поставляемых медизделий утвержденной проектной документации и нормативным требованиям", - указано в сообщении.