Минцифры проработает вопрос подключения к интернету домохозяйств в рамках УЦН

Замминистра Дмитрий Угнивенко также рассказал, что в ближайшее время на "Госуслугах" будет запущен опрос жителей о том, хотят ли они, помимо мобильного интернета, который уже им проведен в населенном пункте, подключить конкретное домохозяйство

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ проработает вопрос возможности подключения к высокоскоростному интернету домохозяйств в малочисленных населенных пунктах в рамках проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Об этом сообщил в ходе заседания Общественного совета министерства замминистра Дмитрий Угнивенко.

"В 2026 году - прорабатываем вопрос возможного подключения домохозяйств в малочисленных населенных пунктах", - сказал замминистра.

Он также рассказал, что в ближайшее время на "Госуслугах" будет запущен опрос жителей о том, хотят ли они, помимо мобильного интернета, который уже им проведен в населенном пункте, подключить конкретное домохозяйство. "По результатам отбора мы инициируем изменения в закон "О связи", чтобы средства, которые есть у нас в резерве универсального обслуживания, можно было тратить не только на строительство волоконно-оптических линий связи и базовых станций в населенном пункте, но и на подключение конкретных домохозяйств", - добавил Угнивенко.

По его словам, на текущий момент такой механизм обсуждается. Он пояснил, что это могут быть, в частности, прямые договоры с оператором универсального обслуживания, а также субсидии субъектам. "Этот уже механизм в процессе реализации будем прорабатывать", - заключил замминистра.

Проект по договору с Минцифры реализует "Ростелеком" с технологической поддержкой T2. Цель - обеспечить услугами голосовой связи и высокоскоростным доступом в интернет жителей сел и деревень. Программа финансируется за счет средств Резерва универсального обслуживания, куда телеком-операторы перечисляют часть своей выручки в качестве неналогового платежа.