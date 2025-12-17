Reuters: Amazon может инвестировать около $10 млрд в OpenAI

По данным агентства, сделка позволит OpenAI использовать чипы Trainium, которые соревнуются в производительности с продукцией Nvidia и Google

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Американская технологическая компания Amazon ведет переговоры об инвестициях в корпорацию OpenAI, сумма вложений может составить около $10 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, сделка позволит OpenAI использовать чипы Trainium, которые соревнуются в производительности с продукцией Nvidia и Google. В дальнейшем финансирование со стороны Amazon может привлечь еще более крупных инвесторов, считает агентство. По словам собеседника агентства, исход переговоров пока не ясен.

3 ноября облачный сервис Amazon Web Services (AWS) в составе корпорации Amazon заключил с американской компанией OpenAI сделку в размере $38 млрд, в рамках которой предоставил ей доступ к чипам Nvidia.

28 октября OpenAI провела реструктуризацию, выделив некоммерческую OpenAI Foundation на роль одного из владельцев компании OpenAI Group PBC. Один из ключевых партнеров компании - Microsoft - получил 27% акций организации. Отмечается, что когда OpenAI достигнет уровня появления общего искусственного интеллекта (AGI), соглашение будет пересмотрено независимой экспертной группой, и Microsoft потенциально потеряет процент от доходов продукции OpenAI.